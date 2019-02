Chance the Rapper, esce a luglio il nuovo album - VIDEO

L’ideale seguito di “Coloring Book” del rapper di Chicago, all’anagrafe Chancelor Jonathan Bennett, vedrà la luce la prossima estate. Chance the Rapper l’ha fatto sapere ai suoi fan attraverso un video su Instagram, poi confermato anche dal suo manager Pat Corcoran. Il periodo svelato dalla voce di “No Problem” è il mese di luglio, ma il giorno esatto ancora non è stato reso noto.

Dopo la pubblicazione di “Coloring Book”, uscito nel 2016, Chance the Rapper ha svelato lo scorso mese di luglio quattro brani - “Workout”, “65th & Ingleside”, “Wala Cam” e “I Might Need Security” – che potremmo ritrovare nel prossimo capitolo discografico dell’artista statunitense. A proposito, invece, della collaborazione con Kanye West accennata dal rapper, non è stato ancora chiarito se essa andrebbe a confluire nel disco o in qualche altro progetto.