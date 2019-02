Sziget Festival 2019: Post Malone, Franz Ferdinand, James Blake e altri si aggiungono alla line-up

L’ungherese Sziget Festival, previsto quest’anno dal 7 al 13 agosto, come sempre sull’isola di Óbuda, a qualche chilometro da Budapest, ha annunciato nuovi nomi della line-up che animerà la rassegna, dopo la prima tranche svelata alla fine di novembre. Ai già annunciati Ed Sheeran, Richard Ashcroft, Florence and the Machine, Foo Fighters, Twenty One Pilots e diversi altri, si aggiungono ora il rapper statunitense Post Malone – tra gli headliner -, i Franz Ferdinand, James Blake, Ritchie Hawtin, Tove Lo, Yellow Days, Xavier Rudd, Lamddb, Jain, Vini Vici, Masego, e Protoje & The Indiggnation. Tutti gli artisti in cartellone li trovate sul sito ufficiale dello Sziget Festival.

Lo scorso anno il festival - che ha visto calcare i suoi palchi da, tra gli altri, Liam Gallagher, Kendrick Lamar, Lana Del Rey e Mumford & Sons - ha avuto un’affluenza record di più di mezzo milione di spettatori.

La tappa di Post Malone allo Sziget potrebbe essere una buona occasione per i fan italiani, che sempre affollano la rassegna, per vedere dal vivo il rapper e produttore che, come lo scorso anno il collega Kendrick Lamar, non sempre include l’Italia nelle sue tournée, quest’anno tagliata fuori dal tour nel Vecchio Continente dell’artista – che, però, a onor del vero, proprio la scorsa estate è andato in scena al Rock in Roma della Capitale.

Restando sui nomi più grossi, i Franz Ferdinand si esibiranno anche nella Penisola, la prossima estate, con una data a Marostica, una a Cremona e una a Firenze, proseguendo il tour – già passato dall’Italia lo scorso anno – a supporto della loro ultima prova di studio, “Always Ascending”. James Blake darà invece il via alla branca europea del suo tour per “Assume Form” in primavera, ma non sono previste al momento date italiane.