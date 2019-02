Ultimo da Fiorello sdrammatizza le polemiche su Sanremo 2019: 'Quasi quasi mi pento'

View this post on Instagram

Grazie per i bei messaggi. Ora però è ora di voltare pagina e far parlare i fatti. Di far parlare la musica. Di far parlare LA GENTE. A fine mese uscirà ‘Fateme cantà’. Una canzone in dialetto romano. “Fateme cantà, nun c’ho voja de sta co sta gente che me parla ma nun dice ‘gnente”