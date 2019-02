Frank Zappa, è tutto vero: il tour del suo ologramma parte ad aprile – DATE

“The Bizarre World Of Frank Zappa” prenderà il via il prossimo mese di aprile e farà tappa negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Europa, con tre sole date nel Vecchio Continente, l’ultima terzetta della tournée. Di cosa si tratti ve ne avevamo già parlato e mancava solo l’annuncio delle date ufficiali per dare definitiva concretezza al progetto. La serie di concerti, in mancanza di Frank Zappa in carne e ossa, venuto a mancare nel dicembre del 1993, sarà costruita intorno a un ologramma del già leader dei Mothers of Invention, realizzato dallo stesso gruppo che si era occupato di quello del metallaro Ronnie James Dio, Eyellusion: l’ologramma di Zappa sarà accompagnato dai musicisti Ray White, Mike Keneally, Scott Thunes, Robert Martin, Ed Mann, Joe Travers e da alcuni ospiti.

Mentre il figlio più grande dell’artista, Dweezil, ha criticato l’operazione, il fratello Ahmet ha fatto sapere attraverso un comunicato che suo padre sarebbe sempre stato “un entusiasta degli ologrammi”.

Il tour dell’ologramma di Zappa prevede le prime nove date, tra aprile e maggio, in Nord America. Dal 9 al 14 maggio, poi, “The Bizarre World Of Frank Zappa” si sposterà nel Regno Unito – dove farà tappa a Edimburgo, Gateshead, Manchester, Birmingham e Londra – e infine a Ostend, Amsterdam e Cataluna.