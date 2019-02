Rockol ha intervistato Motta a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con l’ex Criminal Jokers è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.

Motta ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Dov’è l’Italia".

