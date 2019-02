Sono stati pubblicati sul sito ufficiale del Festival di Sanremo, che ha proclamato nella serata di ieri, 9 febbraio, i vincitori della sua sessantanovesima edizione, i risultati relativi a tutte le votazioni delle cinque serate della rassegna. Ricordiamo che il sistema di votazioni previsto per la prima, la seconda e la terza serata era composto da televoto, sala stampa e giuria demoscopica; quello per la quarta serata da televoto, sala stampa e giuria d’onore, presieduta ma Mauro Pagani; quello per la finale da televoto, sala stampa e giuria d’onore, per quanto riguarda il primo blocco, e sempre televoto, sala stampa e giuria d’onore, per quanto riguarda la finalissima a tre. Ricordiamo anche che nelle prime tre serate, nelle quali votava anche la giuria demoscopica, il peso delle votazioni era ripartito nel seguente modo: 40% televoto, 30% sala stampa e 30% giuria demoscopica. Nella quarta serata, invece, le percentuali erano 50% televoto, 30% sala stampa e 20% giuria d’onore. Nella quinta, infine: 50% televoto, 30% sala stampa e 20% giuria d’onore.

Il parere espresso dalla giuria della sala stampa e dalla giuria d’onore è stato decisivo, in questa edizione del Festival, nel determinare la vittoria finale di Mahmood con “Soldi”, sul podio di Sanremo 2019, considerando che il secondo classificato, Ultimo, che correva al Festival con “I tuoi particolari”, si è aggiudicato il 46,5% dei voti attraverso il televoto, mentre Mahmood si è fermato al 14,1% dei voti del pubblico. Sono state dunque le votazioni della sala stampa e della giuria d’onore a ribaltare il verdetto finale.