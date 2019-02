Nel corso della conferenza stampa finale dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo gli organizzatori del concorso canoro hanno reso noti i dettagli delle graduatorie espresse dalle tre giurie - quella d'Onore, quella della Sala Stampa e quella Popolare, espressa dal televoto - sui tre finalisti del Festival della Canzone Italiana appena conclusasi.

La Sala Stampa, il cui orientamento pesa per il 30% sulla classifica finale, ha nominato primo Mahmood, secondo Ultimo e terzi Il Volo. La Giuria d'Onore, il cui voto pesa per il 20% sul risultato finale, ha nominato vincitore sempre Mahmood, assegnando un ex aequo al secondo posto a Il Volo e Ultimo. Il Televoto, il cui voto incide per il 50% sul risultato finale, ha laureato Ultimo come vincitore, seguito dai Il Volo in seconda posizione e dall'effettivo vincitore del Festival di Sanremo 2019 Mahmood al terzo posto.

Nelle prossime ore verranno resi disponibili sul sito ufficiale della manifestazione i dettagli sulle votazioni di tutte le serate del Festival di Sanremo 2019.