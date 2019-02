Alla cantante di Bagnara Calabra, in gara alla sessantanovesima edizione del festival di Sanremo con il brano "Cosa ti aspetti da me", è stato assegnato dagli organizzatori del Festival della Canzone Italiana il premio speciale del Pubblico del Teatro Ariston: a darne notizia è stato Claudio Bisio nel corso dell'ultima conferenza stampa dell'edizione 2019 del concorso canoro.

Loredana Berté, con "Cosa ti aspetti da me", si è classificata quarta al festival conclusosi nelle primissime ore di oggi, domenica 10 febbraio, alle spalle del vincitore Mahmood, il secondo classificato Ultimo e Il Volo, posizionatisi terzi.