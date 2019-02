Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo:

Mahmood, il rapper vincitore del 69°il Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, era già stato scelto da NUOVOIMAIE come vincitore del Premio Enzo Jannacci , consegnatogli giovedì 7 febbraio.

Felice l'intuizione delle giuria, composta da Paolo Jannacci, dal portavoce del NUOVOIMAIE Dodi Battaglia e dai già premiati Maldestro e Mirkoeilcane, che ha votato l'interpretazione del cantautore italo-egiziano come la più meritevole.

Motivazione Premio Enzo Jannacci 2018 a Mahmood.

"Per aver affrontato con coraggio e sensibilità un tema non semplice, come la religione islamica di un padre distante e troppo legato alle sue tradizioni. Soldi è un brano che Mahmood interpreta con piglio e carisma, doti che lo potranno far crescere artisticamente. Dal punto di vista musicale, si distinguono il battito di mani e i repentini cambiamenti ritmici che favoriscono le progressioni armoniche degli archi; oltre a piacevoli inflessioni melodiche che portano al di là dei nostri confini".

Il Premio Enzo Jannacci ideato da NUOVOIMAIE insieme a Paolo Maria Jannacci, con l'obiettivo di celebrare la genialità, l'ironia e la poesia di Enzo Jannacci, cantautore, pianista e cabarettista, uno degli artisti più eclettici nella storia musicale del nostro Paese, sosterrà concretamente la formazione artistica e la crescita professionale di Mahmood con una borsa di studio.

"Ci congratuliamo con Mahmood per la sua vittoria e siamo orgogliosi della nostra felice intuizione, per averlo scelto come vincitore del Premio Enzo Jannacci – sottolinea il presidente Andrea Micciché "in queste occasioni si rafforzano l'impegno in favore della crescita degli artisti e l'attenzione al nuovo panorama musicale".