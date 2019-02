Ci sono anche Daniele Silvestri e Simone Cristicchi tra i premiati del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore romano, in gara insieme al rapper Rancore con "Argento vivo", oltre ad aggiudicarsi il Premio della Critica ha vinto anche il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Silvestri è salito sul palco dell'Ariston per ritirare il premio durante la serata finale: con lui anche lo stesso Rancore, Fabio Rondanini e Manuel Agnelli, autori della canzone insieme al cantautore romano. Simone Cristicchi si è invece aggiudicato il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale e il Premio Sergio Endrico alla miglior interpretazione con la sua "Abbi cura di me", scritta insieme a Gabriele Ortenzi e Nicola Brunialti.

