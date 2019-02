La serata finale della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo ha raccolto 10,6 milioni di telespettatori per uno share pari al 56,5%: lo riferiscono i dati Auditel citati da RaiNews.

Il dato riferito allo share è il più alto raccolto da Sanremo 2019: la prima serata si era fermata a uno share medio pari a circa il 50% (considerando le tre parti dello show), mentre la media delle rimanenti tre serate - quelle del 6, 7 e 8 febbraio - si erano fermate sotto il 50%.

L'edizione 2019 del Festival della Canzone Italiana è stata vinta da Mahmood con il brano "Soldi", seguito da Ultimo con "I tuoi particolari" e Il Volo con "Musica che resta": quarta si è classificata Loredana Berté con "Cosa ti aspetti da me", davanti a Simone Cristicchi, quinto con "Abbi cura di me".