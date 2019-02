Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019 per appena 3 punti percentuali in più nel totale delle votazioni rispetto al secondo classificato, Ultimo. I dettagli dei voti della finalissima, che combinando il voto del pubblico da casa tramite televoto (con un peso del 50% sulla classifica finale), quello dei giornalisti della sala stampa (30%) e quello della giuria d'onore (20%) hanno decretato la vittoria di Mahmood e della sua "Soldi", sono stati mostrati in sovrimpressione durante la proclamazione del vincitore. Il cantautore di origini egiziane ha ricevuto il 38,9% dei voti, appena 3 punti in più del cantautore romano, secondo con il 35,6% dei voti. Il Volo, sul gradino più basso del podio, hanno ricevuto il 25,5% dei voti.

Un dato interessante: Ultimo è risultato essere il più votato al televoto, nella finalissima. Il cantautore romano, in gara con "I tuoi particolari", ha ottenuto il 46,5% dei voti del pubblico: ben 30 punti percentuali in più rispetto a Mahmood, che invece ha ottenuto il 14,1% dei voti del televoto. Il Volo ha invece conquistato il 39,4% dei voti del pubblico.

Decisive, per la vittoria di Mahmood, sono state le votazioni della giuria della sala stampa e della giuria d'onore, la cui convergenza ha di fatto invertito il risultato del televoto che aveva assegnato a Ultimo la vittoria con un netto distacco rispetto a Mahmood.

Dopo la proclamazione del vincitore Ultimo ha polemizzato contro i giornalisti in sala stampa: "La mia vittoria, al contrario di tanti giornalisti che in queste settimane hanno avuto la presunzione di giudicare la carriera di tanti artisti che sono qui, sarà sicuramente dopo il festival di Sanremo", ha detto, tra le altre cose.

I dettagli completi delle votazioni di tutte le serate del Festival di Sanremo 2019 saranno resi noti dalla Rai nelle prossime ore.