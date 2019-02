Per il terzo anno consecutivo TIM, sponsor unico del Festival di Sanremo, ha assegnato un premio alla canzone più ascoltata in streaming durante la settimana sanremese sulla sua applicazione TIMMUSIC. Il premio è stato vinto da Ultimo per "I tuoi particolari"

L'anno scorso il premio è stato vinto da Ermal Meta e Fabrizio Moro mentre nel 2017 è stato vinto da Francesco Gabbani con "Occidentali's Karma"