Ecco la classifica del Festival di Sanremo 2019, dalla 24° alla 4 posizione: è il risultato delle votazioni di questa sera (50% televoto, 30% sala stampa, 20% giuria d'onore), sommata alle votazioni delle altre sere.

Il podio è occupato da Ultimo, Il Volo e Mahmood, ma non sono state comunicate le singole posizioni. I tre vengono votato di nuovo e si contenderanno la vittoria del Festival di Sanremo 2019.

Ecco la classifica: