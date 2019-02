C'è anche Mina al Festival di Sanremo, a modo suo. Non fisicamente, ovviamente, ma con la sua voce. La Tigre di Cremona con "Tintarella di luna" ha accompagnato sul palco dell'Ariston alcuni ballerini, guidati Sven Otten, in una versione rivisitata per TIM. La canzone, scritta da Franco Migliacci (testo) e Bruno De Filippi (musica), compirà sessant'anni a settembre: fu pubblicata dalla Italdisc nel 1959, come lato a del 45 giri "Tintarella di luna/Mai", poi inclusa nell'album omonimo pubblicato nel 1960.

