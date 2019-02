Joe Bastianich è uno dei membri della giuria d'onore del Festival di Sanremo 2019. La giuria d'onore è chiamata a votare le esibizioni degli artisti in gara per la quarta e la quinta puntata, la semifinale e la finale, con un peso del 20% sulle classifiche di fine puntata. Ma lo chef (e musicista) ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale un endorsement ai Negrita, come ha notato la giornalista Silvia Truzzi de Il Fatto Quotidiano (e come ha riportato TvBlog), invitando i suoi followers a votare per la band. Il post è stato in seguito rimosso.

