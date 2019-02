Daniele Silvestri è il vincitore del Premio della Critica "Mia Martini" del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore romano Ha ottenuto 41 voti, battendo Simone Cristicchi (35) e Loredana Berté (12). Hanno votato 127 testate.

"Argentovivo" ha vinto anche il premio della sala stampa "Lucio Dalla" Radio-Tv-Web, ottenendo 37 voti su 187 voti validi. Seconda Loredana Berté (30 voti) e terzo Simone Cristicchi (28 voti).