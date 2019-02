Guy Webster, fotografo i cui scatti sono stati utilizzati per la realizzazione degli album di - tra gli altri - Doors, Rolling Stones e Simon & Garfunkel, è morto all'età di 79 anni: l'artista stava lottando da tempo contro una forma di cancro al fegato, aggravata dal diabete.

Figlio del celebre paroliere Paul Francis Webster, tre volte vincitore di un premio Oscar nella categoria "miglior canzone originale" per "Secret Love" del 1953, "Love Is a Many-Splendored Thing" del 1955 e "The Shadow of Your Smile" del 1965, Guy studiò belle arti al college prima di dedicarsi alla fotografia mentre era sotto le armi: grazie all'amicizia con Lou Adler, fondatore della Dunhill Records, debuttò come fotografo "rock" illustrando con i suoi scatti "Eve of Destruction" di Barry McGuire e "If You Can Believe Your Eyes", il disco di debutto dei Mamas and Papas.

Divenuto piuttosto conosciuto nell'ambiente discografico, Webster firmò le immagini presenti sulle copertine di pietre miliari come "Turn! Turn! Turn!" dei Byrds, "The Sounds of Silence" di Simon & Garfunkel, "The Doors" della band di Jim Morrison (nella foto) e "High Tides and Green Grass" dei Rolling Stones: colpito nel 2015 da un violento episodio cardiaco che lo lasciò in stato di morte apparente sul tavolo operatorio durante un intervento per l'impianto di una quadruplo bypass, Webster era di fede buddista, credo che - ammise lui in una delle sue ultime interviste - gli servì per "trovare la bellezza anche nel dolore".