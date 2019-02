Si intitola "The Secret" e uscirà il prossimo 26 aprile il nuovo album di Alan Parsons, già fondatore con Eric Woolfson degli Alan Parsons Project e collaboratore - in veste di tecnico del suono - di giganti del rock come Beatles e Pink Floyd: il disco, ideale seguito di "A Valid Path" del 2004, sarà anticipato da un singolo che verrà diffuso a partire dalla fine di febbraio. Il disco sarà pubblicato dall'etichetta italiana Frontiers Music, ora controllata dal gruppo Sony. Queste, come riferito da Loudersound, la tracklist e la copertina dell'album:

1. The Sorcerer’s Apprentice

2. Miracle

3. As Lights Fall

4. One Note Symphony

5. Sometimes

6. Soirée Fantastique

7. Fly To Me

8. Requiem

9. Years Of Glory

10. The Limelight Fades Away

11. I Can’t Get There From Here