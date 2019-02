Le session di registrazione di un nuovo album di inediti in studio dei Guns N' Roses - l'ideale seguito del sospiratissimo "Chinese Democracy" del 2008, ma, considerando che il prossimo vedrebbe in azione in sala di ripresa il nucleo storico della band, ipotetico successore addirittura del dittico di "Use Your Illusion" del '91, essendo "The Spaghetti Incident" del '93 un cover album - potrebbero iniziare già prima della fine del 2019?

Ne è convinto Richard Fortus, chitarrista dal 2002 alla corte di Axl e attualmente ancora in seno alla ritrovata band di "Appetite for Destruction": intervistato dalla testata locale americana St. Louis Post-Dispatch, l'artista ha spiegato come il gruppo abbia già in mente una sorta di tabella di marcia per scandire i lavori.

"Slash al momento è in tour", ha spiegato Fortus: "Non appena tornerà, registreremo ancora un po' di materiale e - si spera - non molto tempo dopo pubblicheremo un nuovo album. E poi torneremo in tour".

Il tour che il chitarrista britannico naturalizzato americano sta conducendo in supporto al suo ultimo album con Myles Kennedy e i Conspirators, "Living the Dream", terminerà - salvo proroghe al momento non ancora comunicate - il prossimo 13 agosto a Orlando, in Florida: la serie di date toccherà anche il nostro Paese, prima l'8 marzo al Fabrique di Milano, poi il 30 giugno a Fermo e il 6 luglio al Castello Scalighero di Villafranca di Verona.