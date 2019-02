Cristiano De André è stato condannato per diffamazione ai danni della ex moglie, Maria del Carmen De Cespdes, e dei due figli gemelli avuto dalla ex coppia, Filippo e Francesca: lo riferisce il Giornale del Trentino.

La sentenza è stata emessa dal tribunale di Trento, indicato come foro competente perché al centro del procedimento legale ci sono state alcune frasi contenute nell'autobiografia del figlio di Faber, "La versione di C", stampata presso lo stabilimento Mondadori di Cles, appunto in provincia di Trento. Come riferisce la testata locale, a spingere i familiari dell'artista a rivolgersi al tribunale sono state alcuni passaggi del volume, pubblicato nel 2016, dove l'ex moglie viene descritta come affetta da disturbi psichici e accusata di aver manipolato contro l'ex coniuge i figli. Nonostante durante il dibattimento il pm abbia chiesto l'assoluzione dell'imputato, il gup ha accolto le istanze presentate dalla parte civile, condannando De André al pagamento - provvisorio - di 5000 euro e a un mese di reclusione con pena sospesa.