"L'organizzazione e la macchina sono quanto di più straniante e lontano da noi, ma detto questo è il cast migliore degli ultimi 20 anni, complimenti a Baglioni". Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo sono di passaggio a Sanremo per il Festival, in una pausa dalle registrazioni di "Ossigeno", la seconda stagione del programma TV leader degli Afterhours andato in onda su Rai3. Una pausa dovuta: Agnelli è co-autore di "Argentovivo", la canzone di Daniele Silvestri in gara alla 69° edizione della rassegna, e ieri sera ha partecipato alla serata dei "duetti" anche se quella versione è di fatto l'originale.

Lo abbiamo incontrato in un hotel della città di rivieria, tra personaggi alla caccia di selfie e il casino delle ore prima della finale. Ci siamo fatti raccontare la genesi del brano, le sue idee sul festival, qualche anticipazione. E alla domanda su un'eventuale ritorno della band in riviera - gli Afterhours parteciparono nel 2009 con "Il paese è reale", risponde: "Dopo 3 anni di X Factor, le gare mi hanno rotto i coglioni".