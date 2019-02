Una canzone di Francesco Guccini esclusa dal Festival di Sanremo? Il cantautore modenese nelle ultime settimane ha polemizzato con il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni, accusandolo di aver scartato una sua canzone, sul tema dei migranti, dal Festival di Sanremo dello scorso anno. "Non mi risulta. Lo scorso anno fu presentato un pezzo sui migranti da Enzo Iacchetti, ma non so se era firmato da Guccini", risponde ora Baglioni, "ogni anno si presentano molti attori, personaggi dello spettacolo, addirittura alcuni sportivi: pensano di venire qui a divagarsi, ma non fanno musica di professione". Eppure è stato lo stesso Guccini a confermare che l'interprete della sua canzone era Enzo Iacchetti: "La regola che abbiamo seguito è stata: al di là della valenza che la commissione avrebbe riconosciuto nelle canzoni, per noi era importante portare al Festival un'interprete vero della musica e non un infiltrato". Claudio Baglioni ha omaggiato Guccini nella quarta serata del Festival duettando insieme a Ligabue su "Dio è morto".

