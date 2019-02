Cala il sipario sul Festival di Sanremo 2019. Oggi, sabato 9 febbraio, è il giorno della finale: i 24 artisti in gara si esibiranno nuovamente, per l'ultima volta, riproponendo le loro canzoni. Saranno votati dal pubblico da casa tramite il televoto (con un peso del 50% sulla classifica di fine serata), dai giornalisti della sala stampa (con un peso del 30%) e dalla giuria d'onore (20%). La classifica di questa sera sarà combinata con le classifiche e le votazioni delle prime quattro serate: i tre con il punteggio più alto accederanno alla finalissima a tre e si contenderanno la vittoria del Festival di Sanremo 2019.

Questa la scaletta di questa sera, in ordine di uscita sul palco. Ospiti musicali della serata saranno Eros Ramazzotti (che canterà anche con Luis Fonsi) ed Elisa.

Daniele Silvestri - "Argento vivo"

Anna Tatangelo - "Le nostre anime di notte"

Ghemon - "Rose viola"

Negrita - "I ragazzi stanno bene"

Ultimo - "I tuoi particolari"

Nek - "Mi farò trovare pronto"

Loredana Berté - "Cosa ti aspetti da me"

Francesco Renga - "Aspetto che torni"

Mahmood - "Soldi"

Ex Otago - "Solo una canzone"

Il Volo - "Musica che resta"

Paola Turci - "L'ultimo ostacolo"

Zen Circus - "L'amore è una dittatura"

Patty Pravo con Briga - "Un po' come la vita"

Arisa - "Mi sento bene"

Irama - "La ragazza con il cuore di latta"

Achille Lauro - "Rolls Royce"

Nino D'Angelo e Livio Cori - "Un'altra luce"

Federica Carta e Shade - "Senza farlo apposta"

Simone Cristicchi - "Abbi cura di me"

Enrico Nigiotti - "Nonno Hollywood"

Boomdabash - "Per un milione"

Einar - "Parole nuove"

Motta - "Dov'è l'Italia"