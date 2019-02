Il brano di chiusura di “Without a Sound” (1994) dei Dinosaur Jr., “Over Your Shoulder”, ha raggiunto questa settimana la vetta della classifica di Billboard Giappone Hot Overseas e si è piazzata alla posizione 18 della Hot 100, sempre relativa al Paese del Sol Levante, con la maggior parte degli ascolti – riferisce Billboard – arrivati da YouTube, raggiungendo gli 8 milioni di visualizzazioni questa settimana. Non è chiara la ragione dell’improvviso amore dei giapponesi per la rock band del Massachusetts capitanata da J Mascis, ma potrebbe risiedere – sostengono alcuni lettori nipponici – nel recente utilizzo del brano nello show televisivo giapponese, molto seguito nel Paese, “Gachinko Fight Club”. Per quanto riguarda altri eventuali passaggi di “Over Your Shoulder” secondo le ricerche fatte dalla statunitense Pitchfork il pezzo non sarebbe apparso in nessun film popolare o colonna sonora o video virale. Ad accrescere il mistero è poi l’impossibilità, tanto da parte di Billboard quanto da parte di Pitchfork, di individuare il o i video che costituiscono la fonte esatta dei milioni di visualizzazioni attribuite a YouTube. Alla cosiddetta Bibbia del music biz l’unica spiegazione plausibile sembra essere che “qualche utente sconosciuto abbia caricato uno o più video, utilizzando questa canzone, che sono stati visti così tante vote da portare la canzone in classifica”.

I Dinosaur Jr. hanno dato alle stampe la loro ultima prova di studio, “Give a Glimpse of What Yer Not”, l’undicesima per la band, nel 2016, a quattro anni di distanza dalla precedente “I Bet on Sky”. Lo scorso anno il frontman del gruppo J Mascis ha, invece, pubblicato la sua settimana fatica solista, “Elastic Days”.