La popstar statunitense nata a Boca Raton ha condiviso il video di “Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored”, la traccia che chiude l’ultima prova di studio di Ariana Grande, la quinta della sua carriera, “Thank U, Next”, uscita ieri, 8 febbraio, dopo essere stata preceduta dalla title track e dai singoli “Imagine” e “7 Rings”. La clip, che potete vedere qui sotto, è stata diretta dal regista Hannah Lux Davis e prodotta da Brandon Bonfiglio.

La cantante e attrice, classe 1993, non andrà in scena alla cerimonia di assegnazione dei Grammy 2019, che si terrà nella notte tra il 10 e l’11 febbraio: “Ho deciso di non partecipare quando la mia creatività e la mia possibilità di esprimermi sono state soffocate”, aveva fatto sapere la Grande lo scorso 7 gennaio per chiarire le ragioni della sua mancata esibizione sul palco dello Staples Center di Los Angeles, dove verranno assegnati i premi della Recording Academy.