La serata di ieri, 8 febbraio, del sessantanovesimo Festival di Sanremo è stata, come da programma, quella dei duetti: tutti e 24 i cantanti in gara hanno portato sul palco dell’Ariston il loro brano, accompagnati da uno o più ospiti. Ad aggiudicarsi il premio per il miglior duetto, assegnato dalla giuria d’onore presieduta da Mauro Pagani, sono stati Motta e Nada, con la canzone “Dov’è l’Italia”. In attesa della finale di Sanremo, che si terrà questa sera, ecco tutti i video, messi a disposizione dal canale YouTube della Rai, dei duetti di ieri, nell'ordine in cui sono andati in scena. Qui potete leggere invece il nostro commento alla serata.

