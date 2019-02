Il già chitarrista della band di “Rumours” è stato sottoposto la scorsa settimana a un’operazione a cuore aperto e, sebbene l’intervento sia andato bene per quanto riguardo l’organo direttamente interessato, esso ha causato alcuni danni alle corde vocali. A riferirlo è la moglie di Lindsey Buckingham, Kristen Buckingham, che ha fatto sapere attraverso un comunicato: “Ogni giorno è più forte del precedente. Mentre lui e il suo cuore stanno bene, l’operazione ha prodotto un danno alle corde vocali. Nell’attesa di chiarire se il danno sia permanente, speriamo che non lo sia”. Nella stessa nota, la prima a riferire, a distanza di una settimana, dell’operazione al cuore dell’artista, la moglie del musicista ha fatto sapere che Buckingham si trova in questo momento a casa, dove sta recuperando. “L’anno passato è stato molto stressante e difficile per la nostra famiglia per usare un eufemismo. Ma nonostante tutto questo la nostra gratitudine per la vita supera tutti gli ostacoli che abbiamo fronteggiato in questo momento. Ci sentiamo molto fortunati per il fatto che sia vivo. Così come lui”, ha aggiunto Kristen Buckingham. Proseguendo: “Non vede l’ora di riprendersi e lasciarsi questo alle spalle. Inutile dirlo, tutte le tournée e gli show attualmente in programma sono stato sospesi per il momento perché possa raccogliere le forze per guarire del tutto”.

Lo scorso anno l’ex addetto alle sei corde dei Fleetwood Mac è stato allontanato dalla band capitanata da Stevie Nicks dopo la che la voce di “Edge of Seventeen” aveva esplicitato di non voler proseguire oltre nella collaborazione artistica – iniziata nel 1974, con una parentesi lontano dalla band tra il 1987 e il 1996 - con Buckingham, che ha così querelato la formazione anglo-statunitense. Sul finire dello scorso anno i componenti (ed ex componenti) dei Fleetwood Mac hanno trovato un accordo, non meglio definito, sulla querelle.

Buckingham ha concluso lo scorso mese di novembre il suo tour solista in Nord America, inaugurato a Portland all’inizio del mese di ottobre e terminato, dopo una quarantina di date, a Bethlehem, in Pennsylvania.