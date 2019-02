Sono Motta e Nada i vincitori del premio per il miglior duetto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019: insieme hanno proposto sul palco dell'Ariston una versione in duetto di "Dov'è l'Italia", la canzone che il cantautore toscano presenta in gara al Festival. I membri della giuria d'onore, presieduta da Mauro Pagani, hanno deciso di assegnare proprio a loro il premio per il miglior duetto: Motta e Nada hanno avuto la meglio su - tra gli altri - Daniele Silvestri e Rancore con Manuel Agnelli, Achille Lauro con Morgan e Zen Circus con Brunori Sas. A differenza delle altre serate, al termine della quarta serata non è stata mostrata la classifica parziale.

