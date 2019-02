Ci siamo: stasera c'è la finale del Festival di Sanremo 2019. Si esibiranno tutti i 24 artisti in gara. Il sistema di votazione prevede il televoto ( 50% sulla classifica di fine serata), sala stampa (30%) e dalla giuria d'onore (presieduta da Mauro Pagani - 20%).

La classifica complessiva sarà una media delle cinque serate: i tre artisti più votati accederanno alla finalissima a tre, si esibiranno nuovamemente saranno di nuovo giudicati da televoto (sempre 50% ), sala stampa e giuria d'onore. Questo voto si aggiungera a quelli precedenti e la canzone più votata complessivamente sarà la vincitrice del Festival di Sanremo 2019.

Al solito, l'ordine di uscita verrà comunicato in giornata: aggiorneremo questa news non appena sarà disponibile. Ecco i 24 cantanti in gara.

1. Francesco Renga - "Aspetto che torni"

2. Nino D'Angelo e Livio Cori - "Un'altra luce"

3. Nek - "Mi farò trovare pronto"

4. Zen Circus - "L'amore è una dittatura"

5. Il Volo - "Musica che resta"

6. Loredana Berté - "Cosa ti aspetti da me"

7. Daniele Silvestri - "Argento vivo"

8. Federica Carta e Shade - "Senza farlo apposta"

9. Ultimo - "I tuoi particolari"

10. Paola Turci - "L'ultimo ostacolo"

11. Motta - "Dov'è l'Italia"

12. Boomdabash - "Per un milione"

13. Patty Pravo e Briga - "Un po' come la vita"

14. Simone Cristicchi - "Abbi cura di me"

15. Achille Lauro - "Rolls Royce"

16. Arisa - "Mi sento bene"

17. Negrita - "I ragazzi stanno bene"

18. Ghemon - "Rose viola"

19. Einar - "Parole nuove"

20. Ex-Otago - "Solo una canzone"

21. Anna Tatangelo - "Le nostre anime di notte"

22. Irama - "La ragazza con il cuore di latta"

23. Enrico Nigiotti - "Nonno Hollywood"

24. Mahmood - "Soldi"

Ospiti della serata finale Saranno Eros Ramazzotti con Luis Fonsi, e Elisa.