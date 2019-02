Farà il suo ingresso nei negozi il prossimo 22 marzo una ristampa, rimasterizzata, in vinile, di “Songs of Faith: Aretha Gospel”, il primo album dal vivo della Regina del soul uscito nel 1956 e seguito, a dodici anni di distanza, da “Aretha in Paris”. La ristampa uscirà in vinile bianco in edizione limitata, ma anche nel tradizionale vinile nero e in versione digitale.

“Songs of Faith: Aretha Gospel” è stato registrato quando la Franklin, venuta a mancare lo scorso mese di agosto a 76 anni, aveva solo 14 anni. Inciso dal vivo alla New Bethel Baptist Church di Detroit, in Michigan, ne sono stati estratti i singoli “Never Grow Old” e “Precious Lord”. Il disco è composto da spiritual che la cantante statunitense ha interpretato con pianoforte e voce.