In occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, che ha preso il via lo scorso 5 febbraio e si concluderà domani, 9 febbraio, il cantautore, compositore e produttore discografico Mario Lavezzi ha ricevuto, nell’ambito dell'evento “Caffè d'autore” a Casa SIAE - organizzato da SIAE, insieme a Rai Pubblicità e iCompany, in collaborazione con Rai Radio 2, Rai Radio 1, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio Live, Wired e Rockol -, la targa SIAE per celebrare i suoi cinquant’anni di carriera. La targa contiene lo spartito del brano “Primo giorno di Primavera”, la canzone d'esordio di Lavezzi composta nel 1969.

A premiare Mario Lavezzi è stata Ornella Vanoni, ieri ospite sul palco del Teatro Ariston per la terza serata di Festival.