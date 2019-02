La band alt-metal statunitense capitanata da Scott Kelly, discograficamente ferma a “Fires Within Fires”, uscito nel 2016, si esibirà dalle nostre parti il prossimo mese di luglio: l’11 a Ostia Antica – nell’ambito della rassegna estiva Rock in Roma -, a una trentina di chilometri dalla Capitale, e il 12 al Carroponte, l’arena estiva della periferia milanese da poco passata dalle mani di Arci Milano e quelle del promoter Hub Music Factory. Per entrambe le date i Neurosis saranno accompagnati dalla formazione doom metal dell’Oregon raccolta sotto il nome di YOB. I biglietti per i due concerti potranno essere acquistati su ticketone.it a partire dalle 10 di martedì 12 febbraio e nei punti vendita fisici TicketOne dalle 10 del 15 febbraio.

Ecco i dettagli del live a Ostia Antica:

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 35,00

Apertura porte: h 18.30

Inizio concerti: h 19.00

Tra gli altri protagonisti del Rock in Roma sono stati fino a questo momento annunciati i Kraftwerk, Calcutta, i Thirty Seconds To Mars, Gemitaiz, J-Ax, Skunk Anansie, Salmo, Ben Harper & The Innocent Criminals, Carl Brave e Nick Mason con i suoi Saucerful of Secrets.