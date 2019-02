A Sanremo 2019 Assomusica assegna il Premio Speciale David Zard a Pippo Baudo. L'associazione italiana degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo quest'anno ha deciso di conferire il riconoscimento, istituito nel 2018 e intitolato al noto impresario, al conduttore televisivo "per la sua rilevante attività di talent scout e per aver contribuito alla scoperta e alla valorizzazione di tante stelle del panorama musicale italiano". Ha detto il presidente di Assomusica Vincenzo Spera:

"Un riconoscimento ad un grande showman, che non ha mai perso di vista la crescita di giovani talenti, e quindi lo sviluppo della creatività. Baudo ha sempre dato ampio spazio in televisione alla musica in tutte le sue declinazioni, e non a caso David Zard era spesso ospite nelle sue trasmissioni. C'è un forte legame tra mondi che sembrano separati e invece interagiscono, e questo ci ha spinti a individuarlo come personaggio degno di ricevere questo speciale premio nella sua seconda edizione".

Il Premio Assomusica è andato invece ai La Rua, band folk-pop marchigiana rappresentata a Sanremo dal frontman Daniele Incicco, che quest'anno ha mancato per un pelo la vittoria a Sanremo Giovani, e dunque la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo tra i "Campioni", classificandosi terza al concorso dietro Einar e i Mahmood:

"Siano nati con il Concerto del Primo Maggio a Roma. Amiamo la musica dal vivo, cerchiamo di fare quanti più concerti possibile. Questo premio ci riempie di gioia.

A margine della premiazione il presidente di Assomusica ha ribadito la sua posizione in merito all'emendamento Battelli sul secondary ticketing, già espressa negli scorsi mesi: "Una violenza rispetto allo spettatore, che deve sopportare stress test. Il pubblico se ne accorgerà quando sarà copstretto ad andare fuori dai posti dei concerti ore prima per fare tutti i controlli. Il secondary ticketing non scompare così. Il metodo migliore è autorizzare, come vengono autorizzati i venditori primati di biglietti, anche i venditori secondari. In Germania un tribunale ha imposto alle piattaforme di seocndary ticketing di non rivendere i biglietti ad un prezzo superiore ad una certa cifra".