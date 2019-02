Dopo gli appuntamenti già annunciati dei prossimi 9 luglio al Ravenna Festival (Pala De Andrè), 10 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo), 13 al Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica - Cavea), 16 a Mantova Arte & Musica 2019 (Piazza Sordello) e 17 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI), il cantautore di Pomona, California, ha confermato una nuova data in Italia per la prossima bella stagione: Ben Harper, sempre accompagnato dai suoi Innocent Criminals, sarà protagonista di uno show il prossimo 12 luglio presso l'Arena La Civitella di Chieti nell'ambito del Chieti Summer Festival. I biglietti per l'evento saranno disponibili a partire dalle 10 di lunedì 11 febbraio sul circuiti TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate.

Il cantante e chitarrista che debuttò nel 1992 con l'album "Pleasure and Pain" è in lizza nella categoria "miglior album di blues tradizionale" ai prossimi Grammy Awards - in programma la prossima domenica, 10 febbraio, allo Staples Center di Los Angeles - con il disco "No Mercy in This Land", realizzato in collaborazione con il veterano dell'armonica blues statunitense Charlie Musselwhite.