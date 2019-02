La band un tempo guidata da Vince Neil ha registrato un nuovo brano insieme al rapper Machine Gun Kelly per il lungometraggio tratto dalla biografia dei Motley Crue, "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band", nel quale l'artista di Houston, Texas, interpreta il ruolo del batterista Tommy Lee: a darne conferma è stato il bassista del gruppo, Nikki Sixx, per mezzo di un messaggio postato sul proprio account Twitter ufficiale.

Yes. New song with MGK is coming really soon.We wrote the song for #TheDirtMovie https://t.co/rOwuywsxQz — ⚡️ xxıS ıʞʞıN ⚡️ (@NikkiSixx) February 7, 2019

La band di "Girls, Girls, Girls", pur ufficialmente sciolta, si è ritrovata alla fine dello scorso anno con il produttore Bob Rock per fissare su nastro quattro nuovi brani da destinare alla colonna sonora del film, atteso nelle sale americane per il prossimo 22 marzo.

Sul set i panni degli elementi del gruppo sono stati vestiti - oltre che da Kelly - da Douglas Booth (Nikki Sixx), Iwan Rheon (Mick Mars) e Daniel Webber (Vince Neil): il regista, Jeff Tremaine, è noto al grande pubblico soprattutto per il suo coinvolgimento nella realizzazione della nota serie televisiva "Jackass", per la quale ha curato la produzione dei quattro spin off cinematografici.