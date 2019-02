Ci saranno anche Jack Savoretti ed Enrico Nigiotti tra i protagonisti della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana che oggi, venerdì 8 febbraio, Rockol incontrerà a Casa Sanremo, lo spazio aperto in concomitanza con l'annuale edizione della manifestazione canora che permetterà a artisti, addetti ai lavori e pubblico di incontrarsi.

L'intervista ai due artisti è fissata per le 16. Come per tutti gli altri incontri, anche le interviste a Savoretti e Nigiotti saranno riprese in video e rese disponibili anche sulle pagine di Rockol.

