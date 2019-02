I Nick Mason's Saucerful Of Secrets, la band capitanata dal batterista dei Pink Floyd, saranno in tour questa estate in Italia.

Questi i live in calendario dedicati alla nostra penisola: 8 luglio all’Arena La Civitella di Chieti, 14 luglio a Ravenna al Pala De André, 16 luglio all’Auditorium Parco della Musica, il 17 luglio alla Arena Santa Giuliana di Perugia e, infine, il 18 a Brescia in Piazza Della Loggia.



I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di lunedì 11 febbraio sul circuito Ticketone e su Ticketmaster.



I Nick Mason's Saucerful Of Secrets sono formati da Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken. I concerti celebrarno i primi lavori musicali dei Pink Floyd e includono brani tratti dagli album 'The Piper At The Gates of Dawn' e 'A Saucerful Of Secrets'.