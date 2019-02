L’ex chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi ha augurato al vecchio compagno di band Ozzy Osbourne una ‘pronta guarigione’ dopo che l’ex cantante dei Black Sabbath è stato ricoverato in ospedale a causa di complicazioni dovute a una infezione respiratoria.

Iommi ha usato il suo account Twitter per inviare i suoi auguri a Ozzy:

"Auguro @OzzyOsbourne una pronta guarigione. So che sarà distrutto per aver dovuto cancellare parte del suo tour, ma sono sicuro che tornerà sul palco non appena sarà in grado di farlo. Migliora in fretta amico mio. A lots of love Oz, Tony x".

Ozzy Osbourne è stato ricoverato in ospedale lo scorso lunedì 4 febbraio e gli è stata diagnosticata una grave infezione delle vie respiratorie superiori che il suo medico ha ritenuto potesse peggiorare e tramutarsi in polmonite. Questo è per lui il secondo ricovero in ospedale. Già lo scorso ottobre, una infezione da stafilococco richiese un intervento chirurgico alla mano e provocò la cancellazione di diversi concerti del suo ‘No More Tours 2’.

Ozzy, non molto tempo fa, parlando di Tony Iommi al Times, disse di non apprezzare in particolar modo la collaborazione con lui anche se lo apprezza a livello personale.

"Mi piace lavorare con lui? Non proprio. Mi piace come persona? Sì, lo amo come persona. Se la gente dovesse chiedermi, 'C'era un leader nei Black Sabbath?' Devo dire che quello era Tony Iommi, perché senza i suoi riff di chitarra, saremmo ancora seduti in una fottuta sala prove a dirci: "Cosa facciamo adesso?"

Mentre il figlio di Ozzy, Jack, rassicura tutti - via social - che la salute del papà è in via di miglioramento.