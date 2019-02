Ciro Caravano dei Neri per Caso ha evidenziato con un video pubblicato sui social network presunte somiglianze tra "Abbi cura di me", la canzone di Simone Cristicchi in gara al Festival di Sanremo 2019, e la colonna sonora del film "Risvegli" ("Awakenings"), scritta da Randy Newman. "Qualcosa mi suonava familiare... Solo la parte strumentale della canzone. Tecnicamente non è un plagio, perché per il diritto in materia di musica (solo da queste parti) l'orchestrazione e l'arrangiamento non dà diritti, né doveri: non esiste", commenta Caravano. Potete ascoltare un confronto tra la canzone del cantautore romano e il brano di Newman proprio qui sotto:

