Come già riferito da Rockol, è stato assegnato al rapper milanese di origini egiziane Mahmood, in gara alla sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano "Soldi", il premio Enzo Jannacci 2019, riconoscimento istituito da NUOVOIMAIE - giunto quest'anno alla sua terza edizione - per celebrare l'ironia e la poesia dell'indimenticabile voce di "Vincenzina e la fabbrica", "Sfiorisci bel fiore", "Vengo anch'io no tu no", "Ho visto un re" e tanti altri successi.

Il cantante - classe 1992, all'anagrafe Alessandro Mahmoud - è stato premiato nella giornata di ieri presso la sala stampa Rai Ariston Roof alla presenza del presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché, del direttore Maila Sansaini, e della giuria, composta dal già chitarrista dei Pooh e portavoce dell'Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori Dodi Battaglia, dal figlio del grande cantautore milanese Paolo e dai già vincitori del premio Enzo Jannacci coinvolti quest'anno come giurati Mirkoeilcane e Maldestro (il secondo, però, non presente in sala).

La giuria del premio Enzo Jannacci ha riconosciuto a Mahmood il merito di "aver affrontato con coraggio e sensibilità un tema non semplice, come la religione islamica di un padre distante e troppo legato alle sue tradizioni. 'Soldi' è un brano che Mahmood interpreta con piglio e carisma, doti che lo potranno far crescere artisticamente. Dal punto di vista musicale, si distinguono il battito di mani e i repentini cambiamenti ritmici che favoriscono le progressioni armoniche degli archi; oltre a piacevoli inflessioni melodiche che portano al di là dei nostri confini".

“Sono molto felice”, ha dichiarato, dal canto suo, Mahmood: “Per me questo premio è la conferma che quando ci si impegna, poi i risultati arrivano”.

