È Mahmood il vincitore del Premio Enzo Jannacci del Festival di Sanremo 2019, assegnato da NUOVOIMAIE, l'istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori. "Abbiamo organizzato e allestito una serie di importanti iniziative a sostegno di attori e musicisti, negli ultimi mesi. Oggi qui celebriamo due grandi artisti. Uno del passato, Enzo Jannacci, a cui è dedicato il premio. E uno del presente, Mahmood", dice il Presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micchichè. Gli fa eco Dodi Battaglia, in veste di portavoce dell'assemblea dei delegati settore musica dell'istituto: "Siamo orgogliosi di attribuire questo premio in nome del grande Enzo Jannacci al giovane più interessante e promettente".

"Sono felice di dove sono arrivato oggi. Sono cresciuto molto in questi anni", dice Mahmood, ritirando il premio dalle mani di Mirkoeilcane, vincitore dello scorso anno, "Per me questo premio è la conferma che se ci si impegna, i risultati arrivano".