Quando, nel 1971, Marvin Gaye pubblicò il suo celebrato “What's Going On”, aveva in animo di doppiarlo immediatamente dopo da un altro album, intitolato “You’re the Man”, dal forte contenuto sociale. Tuttavia, dopo l'uscita del primo singolo, il musicista nativo di Washington, bloccò l’intero progetto, spiegando, in un secondo tempo, che le sue opinioni politiche erano in diretta opposizione a quelle del boss della Motown, Berry Gordy.

Ora, a distanza di moltissimi anni, la Motown pubblicherà quell’album il prossimo 29 marzo, quattro giorni prima di quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno del cantante.

Più sotto potete ascoltare "My Last Chance", mixata da Salam Remi che ha anche remixato "Symphony" e "I'd Give My Life For You". “My Last Chance”, originariamente registrata nel 1972, venne poi incisa dai Miracles che la inclusero nel loro album del 1973, “Renaissance”. Così come "I Love You Secretly".

E’ possibile preordinare “You're the Man” digitalmente oppure in doppio vinile. Chi prende una copia fisica può leggere le nuove note di copertina del biografo di Gaye, David Ritz. Oltre a questo, la Motown pubblicherà il 15 marzo una versione ampliata dell'album di Gaye del 1965, “A Tribute to the Great Nat King Cole”. L'album sarà composto dal mix originale in mono e da un numero di brani in bonus, incluse sei take alternative.

Tracklist:

Side 1

01. You’re The Man

02. The World Is Rated X

03. Piece of Clay

04. Where Are We Going?

Side 2

01. I’m Gonna Give You Respect

02. Try It, You’ll Like It

03. You Are That Special One

04. We Can Make It Baby

Side 3

01. My Last Chance (Salam Remi mix)

02. Symphony (Salam Remi mix)

03. I’d Give My Life For You (Salam Remi mix)

04. Woman of the World

05. Christmas In the City (instrumental)

Side 4

01. You’re The Man” (version 2)

02. I Want to Come Home For Christmas

03. I’m Going Home (Move)

04. Checking Out (Double Clutch)