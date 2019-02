Il cantante originale degli AC/DC Dave Evans ha interpretato un classico della band australiana, "T.N.T." – incluso nell’eponimo secondo album pubblicato nel 1975 - nello show "Nunca Es Tarde" che viene trasmesso sul canale Fox Sports in America Latina.

Evans con gli AC/DC ha registrato i primi due singoli, "Can I Sit Next To You Girl" e "Baby Please Don’t Go". Poi, nell'ottobre del 1974, meno di un anno dopo il loro primo concerto uscì dalla formazione di Angus Young per essere sostituito da Bon Scott.

Al giornale Wales OnLine Evans racconta cosa accadde:

"Sono successe molte cose a quell’epoca. Uscì il nostro primo disco, ci furono i nostri primi concerti, il nostro primo tour, tre bassisti, abbiamo suonato in alcune delle venue più grandi d’Australia. È stato un periodo fantastico. Siamo sempre stati molto ambiziosi, quando sei giovane vuoi mostrare al mondo quello che sei capace di fare. Suonavamo in concerto ma, fondamentalmente, non eravamo pagati. Il management guadagnava, ma noi morivamo di fame. Così una sera abbiamo bevuto qualche drink, io ho detto la mia e tutto è partito. Dissi, 'Smetto'. Ho portato a termine il resto del tour, poi ci fu un incontro in cui venne deciso che ero fuori. Io dissi, ‘Bene’. Così non ero più negli AC/DC".

Evans su Bon Scott dice:

"Non ha mai avuto problemi con Bon. Ha avuto l'opportunità di prendere il mio posto e diventare il cantante degli AC/DC. Io avrei fatto la stessa cosa. Bon era un rock and roller duro come me".

Sui suoi ex compagni di band invece dichiara: