Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo:

Questa sera, giovedì 7 febbraio, Davide Ferrario, da anni attivo come producer e musicista per grandi nomi del panorama italiano, si esibirà con il suo dj set a Casa Sanremo Vitaly's (Palafiori, Sanremo) in occasione della grande festa che comincerà alla fine della terza serata del 69° Festival di Sanremo.

Dopo oltre quindici anni di carriera nella musica, in cui ha collaborato con Franco Battiato, sia in studio che nei live, e ha fatto da produttore per artisti del calibro di Max Pezzali, Syria, Fred De Palma e tanti altri, Davide Ferrario si concentra ora sulla carriera solista, sia come producer che come dj.

«Questi anni mi hanno portato a lavorare con tante persone interessanti, mettendomi sempre alla prova. Sono nato come musicista, perciò non voglio tralasciare questo aspetto anche se mi sono avvicinato al mondo della dance e dell'elettronica, ma voglio convogliare tutte le mie esperienze in un nuovo progetto musicale che mi rappresenti» racconta Davide Ferrario.

Infatti, Davide Ferrario, è a lavoro su nuovi brani di musica elettronica, nel suo quartier generale "Frigo Studio" di Milano. È stato notato per i suoi brani deep house da un'etichetta di San Francisco, che nella primavera del 2019 pubblicherà il suo primo ep. Inoltre, il suo ultimo mix "Santa House Is Coming To Town" ha raggiunto la 57a posizione della classifica internazionale di mixcloud.