La TIM Data Room racconta il Festival attraverso i big data provenienti dalla rete. Nella seconda serata del Festival si sono registrati due picchi di conversazioni su Twitter con #Sanremo2019: il primo rilevato al termine dell'esibizione di Marco Mengoni e Tom Walker, (22:52/22:53), il secondo durante la standing ovation al termine dell'esibizione di Loredana Bertè, (23:15/23:16) entrambi con 1.500 tweet in un minuto.

L'hashtag più utilizzato su Twitter con #Sanremo2019 è stato #MengoniSanremo2019, con quasi 13 mila tweet. A seguire #festivaldisanremo2019, #festivaldisanremo, #Sanremo, #TIMMUSIC, #sanremo19, #ilvolo, #FestivadiSanremo2019, #OltreSanremo.

Durante la seconda serata i cantanti in gara più menzionati su Twitter (con oltre 6.000 mila tra mention, risposte e retweet) sono stati: Il Volo, Loredana Bertè, Arisa, Daniele Silvestrie Ex-Otago.

Gli ospiti più menzionati su Twitter ( oltre 25 mila mila tra mention, risposte e retweet) sono: Marco Mengoni e Tom Walker, Fiorella Mannoia e Michelle Hunziker.

La TIM Data Room, la unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla Rete, in occasione del Festival di Sanremo monitora ed evidenzia i trend legati agli argomenti inerenti le serate televisive, gli ospiti e i conduttori, nonché le opinioni espresse dalla Rete sulla kermesse. Buzztrend, opinion mining, sentiment analysis sono solo alcune delle attività che impegnano ogni giorno i data scientists di TIM per raccontare il Festival attraverso i Big Data.