Claudio Baglioni e Ligabue omaggeranno sul palco dell'Ariston Francesco Guccini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2019, quella del venerdì. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico del Festival, a margine della conferenza stampa di questa mattina, giovedì 7 febbraio: "Omaggeremo un comune amico", ha anticipato Baglioni, "un grande predecessore della musica d'autore italiana, Francesco Guccini". Il rocker di Correggio torna al Festival come ospite a distanza di cinque anni dal suo ultimo passaggio all'Ariston, quello del 2014, quando omaggiò Fabrizio De André con "Crêuza de mä", accompagnato da Mauro Pagani.

Intanto, stasera, tra gli ospiti del Festival ci saranno Antonello Venditti (che porta all'Ariston i festeggiamenti per il quarantennale di "Sotto il segno dei pesci"), Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, Fabio Rovazzi, Serena Rossi (per un omaggio a Mia Martini), Ornella Vanoni e Paolo Cevoli.

"Siamo soddisfatti dei risultati, vuol dire che c'è qualcosa di buono in quello che sta facendo il nostro 'dirottatore' artistico", commentano la direttrice di Rai1 Teresa De Santis e il vice direttore Claudio Fasulo. Non escludono un ritorno di Baglioni anche nel 2020: "Prematuro parlarne. Ma potrebbe esserci un progetto. Il prossimo sarà un Festival importante, il 70esimo". Ma è lo stesso Baglioni a frenare gli entusiasmi: "Tornerei per completare la missione per la parte musicale. Penso che bisogna prima terminare un tratto di strada, per poter ripartire. E poi, dopo 50 anni, vorrei chiudere il mio lavoro, Mi farebbe piacere, visto che mi ha dato così tanti privilegi, potermi dedicare alle cose che mi riguardano più da vicino".