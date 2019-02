Il celebre violoncellista di origini cinesi Yo-Yo Ma ha realizzato una cover del brano “Shape of You” di Ed Sheeran, secondo singolo estratto dal suo fortunatissimo “÷ (Divide)”, uscito nel 2017. L’interpretazione di Yo-Yo Ma è stata realizzata per la serie Spotify Singles, insieme a quella della Suite Num. 2 per violoncello di Bach “Allemande”, e registrata negli studi newyorkesi del colosso dello streaming svedese. Potete ascoltare la cover qui:

Il violoncellista nato a Parigi, ma cresciuto negli Stati Uniti, sta esplorando da anni, in giro per il mondo, il concetto di casa, accompagnato dalla musica di Bach. “Che cos’è casa? È dove vieni sostenuto nei momenti difficili. Per me, Bach è casa”, aveva detto a Billboard il musicista, impegnato a portare la musica del compositore tedesco nei luoghi del mondo con un particolare significato socio-politico.

Quanto ad Ed Sheeran, il rosso cantautore di Halifax porterà la sua ultima fatica discografica in Europa a partire dalla prossima primavera, quando darà il via in Francia alla branca nel Vecchio Continente della tournée, supportato dagli opening act di James Bay e Zara Larsson. In Italia Sheeran andrà in scena a Firenze, Roma e Milano.