Dusty Springfield, tutte le sue top ten UK (e due canzoni in italiano)

In Gran Bretagna è considerata un monumento della canzone, in Italia ci ricordiamo di lei solo per una partecipazione (con due canzoni) al Festival di Sanremo del 1965 e per la collaborazione con i Pet Shop Boys in “What have I done to deserve this”, unica sua presenza (1987) nella hit parade di casa nostra.

Attiva discograficamente per quarant’anni, non ebbe una vita personale felice; è morta il 2 marzo del 1999 (era nata il 16 aprile 1939). Vogliamo ricordarla facendovi riascoltare tutte le sue canzoni entrate nella top ten britannica, e come bonus le sue due interpretazioni sanremesi in lingua italiana.