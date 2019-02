Era dal 2012, quando lo vinsero i Blur, che il premio non veniva più consegnato e ora che il riconoscimento alla carriera è tornato in casa BRIT Awards ad aggiudicarselo sarà per la prima volta un’artista internazionale, non britannica: Pink. Quello che in inglese porta il nome di Outstanding Contribution to Music Award sarà consegnato alla voce di “Just Give Me a Reason” il prossimo 20 febbraio alla 02 Arena della capitale britannica, nel corso della cerimonia di assegnazione dei Brit Awards del 2019, prestigiosi premi alla musica assegnati con cadenza annuale dalla British Phonographic Industry – qui tutte le nomination di questa edizione. In passato, il premio alla carriera è andato ad artisti quali, tra gli altri, David Bowie, Elton John e le Spice Girls.

“Sono molto onorata di essere insignita del premio alla carriera ai Brit 2019!”, ha fatto sapere la cantante statunitense. Proseguendo: “Dall’inizio della mia carriera i fan britannici sono stati tra i più fieri e leali del mondo. Sono commossa nel ricevere questo onore e nell'essere in compagnia di un illustre gruppo di icone britanniche!”. Dal canto suo, Jason Iley, a capo della commissione dei Brit, ha dichiarato: “Pink è un’innovatrice, una cantante e autrice incredibilmente talentuosa. È un vero piacere premiarla ai Brit di quest’anno con il premio alla carriera”. Alecia Beth Moore, in arte Pink, chiuderà poi la cerimonia di assegnazione, si legge sul sito ufficiale dei Brit Awards, con la sua performance.

Pink ha dato alle stampe la sua ultima prova di studio, “Beautiful Trauma”, nel 2017, come ideale seguito del precedente “The Truth About Love”. La sua prossima fatica discografica, l’ottava per la cantautrice della Pennsylvania, è attesa per la primavera 2019 con il titolo “Hurts to be Human”.